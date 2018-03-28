Крестовые булочки, мазурек и мороженое с пивом: традиционные пасхальные блюда разных стран мира (видео)

Католическая Пасха в 2018 году отмечается 1 апреля, за неделю до православной.

В каждой стране есть свои традиционные блюда на Пасху. Например, британцы в Страстную пятницу едят hot cross buns – крестовые булочки со специями, украшенные узором в виде креста. На Пасху в Великобритании готовят жаркое из молочного ягненка. Главным пасхальным блюдом во Франции считается жареный цыпленок.

В Германии же в этот праздник любят кушать сладкие пироги в форме животного. Любимое пасхальное блюдо хорватов – пинца (пирог с лимонной или апельсиновой цедрой). В Италии на Пасху пекут коломбу паскуале – пирог с миндалем, что означает "пасхальная голубка".

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На пасхальном столе испанцев обязательно должны быть торрихас. Это ломтики хлеба, вымоченные в меде или вине и обжаренные в яичном желтке. В Польше пекут пасхальный десерт – пирог «Мазурек». В Финляндии на пасху едят мямми — пиво с мороженым. Украинские католики пекут куличи с изюмом, цукатами и украшают их.