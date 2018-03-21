Пасха-2018: сколько дней будут отдыхать украинцы

На нынешние пасхальные праздники будет три выходных.

Пасха 2018 года в Украине приходится на первую неделю апреля. Это - государственный праздник, поэтому предусматривается дополнительный выходной.

Самую раннюю Пасху в Украине праздновали 4 апреля 2010 года. На нынешние пасхальные праздники будет три выходных - с 7-го по 9-е апреля, передает "Урядовий кур'єр".

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По индивидуальным графикам будут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов. Частные компании также оставляют за собой право на количество выходных для своих сотрудников.

Как сообщал синоптик Леонид Горбань, первые семь дней апреля в Украине будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом, температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи. Затем дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов