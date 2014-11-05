В Севастополе запретили кинопремьеру, чтобы «не тревожить кости Пушкина и Лермонтова»

Об этом сообщают местные СМИ, передает Крым. Реалии.

«Показ категорически запретил заместитель губернатора Александр Пушкарев. Он, не видя ни одного кадра, сказал, что никому не позволит тревожить кости Пушкина и Лермонтова, переписывать историю и снимать то, чего не было», – заявил исполнительный директор фильма «Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ» Николай Александров.

По его словам, договориться об аренде не удалось и с руководством коммерческих кинозалов. Премьерный показ картины состоится в Симферополе, в кинозале бизнес-центра «Космос».

По сюжету фильма, снятого режиссером Денисом Банниковым в Севастополе, Россия побеждает в Крымской войне, а Пушкин и Лермонтов остаются живыми до середины XIX века и, по заказу императора Николая I, который продолжает править Россией, готовят материалы для официальной истории дома Романовых.

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16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.