Папа Римский лишил церковного статуса девятерых монахов с Тернопольщины, "изгонявших бесов" из людей

Среди лишенных статуса монаха оказался и экс-игумен монастыря в Колодиевке Антоний-Григорий (Роман Планчак), который занимался экзорцизмом.

На Тернопольщине бывшего игумена монастыря в Колодиевке Подволочиского района Антония-Григория (Романа Планчака) лишили статуса монаха и запретили ему отправлять литургии и заниматься экзорцизмом.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации УГКЦ, соответствующий декрет Архиепископа и Митрополита Тернопольско-Зборовского Василия Семенюка утвердил Святейший Отец Франциск.

Кроме иеромонаха Антония-Григория (Романа Планчака) из монашеского стана исключены еще 8 монахов: иеромонах Андрей (Николай Костевський), брат Макарий (Николай Кошарский), брат Иоанн (Михаил Ратич), брат Варфоломей (Андрей Зубрицкий), брат Иаков (Дмитрий Сасин), брат Пантелеймон (Иван Василик), брат Марьян (Муховский), брат Никола1 (Хахул).

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Это решение Папы Римского является окончательным и не может быть обжаловано.

В соответствии с утвержденными декретами, указанные монахи теряют принадлежность к монашеству, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, вытекающих из даных монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами.

Кроме того, согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевський не имеют права священнодействовать. Они не могут служить божественные литургии, соверщать Святые Таинства и другие богослужения в храме или вне его, в частности совершать любые публичные молитвы за больных, экзорцизмы или подобные практики.

Как сообщал УНИАН, 3 мая 2017 года было опубликовано заявление Синода Епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства по поводу «откровений» с. Марии Баран, которые распространял о. Антоний-Григорий Планчак. С целью решения сложных проблем, решением Блаженнейшего Святослава с согласия Постоянного Синода, состоялась реорганизация монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка. Это решение подтвердила Конгрегация для Восточных Церквей в Ватикане.

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По данным департамента информации УГКЦ, братия монастыря во главе с игуменом Марком (Шняком) приняла решение церковной власти и продолжает монашескую жизнь в с. Колодиевка в соответствии с монашеской традицией и правилами.

Однако часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать.

«Они продолжали нарушать монашеские правила и окончательно незаконно поселились в с. Посич Ивано-Франковской области. Они не желали исправлять свое поведение», – говорится в сообщении.

После соответствующих предупреждений девять монахов были исключены из монашеского стана.