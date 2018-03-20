Суд в Москве признал законным продление ареста Сущенко до 30 марта

Фейгин объяснил, что шансов на принятие положительного решения было «ноль», но защита соблюдает процедуры для возможности подать материалы в ЕСПЧ.

Московский городской суд признал законным продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, это решение принял судья Мосгорсуда, таким образом отклонив апелляцию адвоката Марка Фейгина.

«Постановление Московского городского суда от 24 января 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - говорится в решении.

Конвой запретил общаться с Сущенко, но на вопрос о самочувствии Роман жестами показал, что все нормально.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Как заявил Фейгин, шансов на принятие положительного для Сущенко решения было «ноль», но защита соблюдает процедуры, чтобы была возможность подать материалы в Европейский суд по правам человека.

«Если мы пропускаем обжалование, это основание для российской стороны заявить, что если не обжаловали, значит - согласны с решением. Именно поэтому мы обжалуем все», - сказал адвокат.

По его словам, в этом смысле «даже выглядящая ритуальной процессуальная процедура необходима, чтобы соблюсти для обжалования в международных инстанциях».

Как сообщил Фейгин, защита предлагала заменить содержание Сущенко под стражей на домашний арест в гостевом доме при Посольстве Украины в РФ.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

24 января 2018 года суд в Москве продлил срок ареста Сущенко до 30 марта.

Сегодня, 20 марта, Фейгин сообщил, что рассмотрение по существу дела Сущенко начнется 27 марта, и все процессы по делу пройдут в закрытом режиме.