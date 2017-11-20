Приказал не унывать: журналист Сущенко встретился с семьей в московском СИЗО

В Москве в СИЗО «Лефортово» прошла встреча украинского журналиста Романа Сущенко с семьей. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, к нему приехала жена Анжелика и дочь Юлия.

Встреча продолжалась час, разговаривать можно было исключительно на русском языке по телефону через стекло.

«Роман выглядит нормально, похудел, состояние здоровья удовлетворительное, всем передал большой привет», - сказала Анжелика.

Она отметила, что Роман больше слушал, что происходит по вопросу его возвращения домой.

«Жизнь за решеткой однообразная. Он много читает, пишет и рисует. Бодрость духа у него не отнять. Во время встречи он много шутил и велел не унывать», - сказала она.

Анжелика также сообщила, что младший сын Максим нарисовал отцу открытку с самолетом, который заберет его из Москвы в Киев.

Читайте такжеРоссийский суд собирается осудить украинского журналиста Сущенко на 20 лет - адвокат

Как отметил его адвокат Марк Фейгин, такая встреча придаст Роману сил, поскольку дело тянется уже больше года.

Он напомнил, что 30 ноября Московский городской суд должен продолжить по представлению следствия срок содержания Сущенко под стражей.

«Семья привезла рисунки, письмо от сына, которые я смогу передать ему сегодня во время встречи в ФСБ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».

25 сентября 2017 года Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено.

«Мы ознакомились с двумя томами из десяти. По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину», - сказал адвокат.

10 ноября Мосгорсуд признал законным продление ареста Сущенко до 30 ноября.