Геращенко опровергла сообщение об обмене Сущенко и Сенцова

Также Ирина Геращенко отметила, что сейчас не актуально называть ни одну фамилию и дату обмена пленными, чтобы не навредить процессу.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко опровергла сообщение об обмене Романа Сущенко и Олега Сенцова на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.

Об этом она написала на странице в Facebook.

Подобные заявления, по словам Геращенко, оторваны от реальных тяжелых переговоров и глубоко отрицательно влияют на процесс, и могут иметь катастрофические последствия.

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"Заявления, касающиеся граждан О. и Б. , а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может помешать переговорам. И процессу освобождения ребят", - сообщила она.

Геращенко подчеркнула, что "названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далеки от истинной истории, и по сути являются дезинформацией, которая в первую очередь бьет по семьям".

Также она отметила, что сейчас не время называть ни одну фамилию и дату обмена пленными, чтобы не навредить процессу.

"Так же избегают называть и обнародовать фамилии или детали все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и владеет деталями. Любая недостоверная информация может сорвать хрупкую надежду, больно ранит родственников и семьи заложников и политзаключенных, и очень опасна с точки зрения срыва переговоров", - отметила Геращенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова обменять русских солдат на освобождение украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в Москве.

По данным правозащитников, на сегодня около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного ею Крыма.