В Беларуси украинский язык теперь можно будет изучать в школах

Посольство Украины в Минске отмечает, что курсы организованы в контексте развития сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования.

Министерство образования Беларуси накануне утвердило учебную программу факультативных занятий «Украинский язык» для V-IX классов школ с белорусским и русским языками преподавания.

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Как передает Радио Свобода, по информации Минобразования Беларуси, цель соответствующей программы – «формировать у учащихся умения и навыки нормативного устного и письменного украинского языка, в основе которых элементарные знания об особенностях украинского языка в сравнении с русским и белорусским», а также «развитие чувства любви и уважения к украинскому народу, интересу к его языку, культуре, литературе, обычаям, традициям».

Посольство Украины в Минске отмечает, что это произошло в контексте развития сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования, о чем шла речь на прошлогодних переговорах президента Александра Лукашенко в Киеве.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, преподавателей украинского языка и литературы уже готовят на филологических факультетах в университетах Минска и Бреста. В Минске и Гомеле сейчас действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, организованные украинской диаспорой.