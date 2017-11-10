Порошенко: власть возвращает украинский язык украинцам, защищая права нацменьшинств

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что благодаря образовательной реформе власть возвращает украинский язык украинцам, защищая права национальных меньшинств, защищая национальные меньшинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на встрече с новоизбранными руководителями объединенных территориальных громад и депутатами в Киеве.

«Мы приняли новую и амбициозную реформу образования, которая делает очень важное дело - не просто повышает и делает современным процесс образования, интерактивным, гибким», - сказал он.

«Есть и еще одна важная вещь - мы возвращаем украинский язык украинцам. Да, защищая национальные меньшинства. Но на украинском языке будет говорить каждый украинец. Желательно, чтобы и еще на нескольких других», - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования) вызвали беспокойство ряда стран, в частности, Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.