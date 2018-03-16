Минюст взялся за скандальную смену власти в поселке под Киевом

В министерскую Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации уже поступило заявление относительно смены председателя поселкового совета Коцюбинского.

В Министерство юстиции поступила жалоба по поводу законности изменения поселкового головы Коцюбинского под Киевом.

Об этом сообщила с трибуны Верховной Рады первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая, сообщает "Украинская правда".

Во время часа вопросов к правительству в парламенте народный депутат из фракции БПП Ольга Червакова обратилась к представителям Минюста с требованием разобраться с ситуацией, сложившейся в Коцюбинском.

Читайте такжеВ Федерации мотоспорта заявляют, что прокурор Области Чибисов в интересах застройщиков "отжимает" комплекс в БучеПо ее словам, на прошлой неделе регистратор города Ирпень, также расположеннго возле столицы, незаконно заменил в реестре поселкового голову Коцюбинского Ольгу Матюшину на "непонятное самопровозглашенное лицо".

Депутат подчеркнула, что для этого не было соответствующего решения городского совета, не было даже сессии, на которой его могли принять.

Она предупредила, что коцюбинцы уже готовят палатки для забастовки под Минюстом в Киеве и призвала как можно скорее отменить эту регистрацию.

Бернацкая сказала, что до министерской Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации уже поступило соответствующее заявление.

"По этому вопросу к нам уже поступила жалоба, после последней встречи мы ее проверили. Она соответствует требованиям. На следующей неделе будет принято решение о допуске или недопуске к рассмотрению, после этого она будет рассмотрена по существу", - заявила чиновница.