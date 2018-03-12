После решения присоединиться к Киеву главу Коцюбинского сельсовета отстранили

Матюшина готовит иск в суд.

Главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшину отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Волеизъявление общины вновь пытаются украсть. 7 марта регистратор, не имея никакого основания, заменил в реестре мою фамилию как поселкового головы на фамилию депутата КСР Николая Еременко", - написала она.

Читайте такжеЛидеры 4 фракций Рады предлагают еще раз назначить перевыборы в Коцюбинском"Это произошло сразу после того, как прошли общественные слушания, где почти 61% граждан высказались за присоединение к Киеву. Ирпенское дерибанне лобби, которое хочет поглотить Коцюбинское, организовало уже второе за последние 2 года ГКЧП, дав указание подконтрольному регистратору исполкома Ирпеня", - добавила Матюшина.

По ее словам "Николай Еременко - человек, который самопровозгласился мэром поселка, имеет неуравновешенную психику, потому что серьезно злоупотребляет алкоголем".

"На действия регистратора я пожаловалась в прокуратуру (соответствующее заявление о преступлении направлено на имя Дмитрия Чибисов в тот же день) и готовлю иск в суд. Я и моя команда будем действовать исключительно в правовой плоскости", - написала Матюшина.

Как пишет Украинская правда, на сайте "Ирпенского вестника", официального издания Ирпенской мэрии, утверждается, что 7 марта на внеочередной сессии Коцюбинского поселкового совета путем тайного голосования Матюшиной выразили недоверие.

Как известно, 3 марта в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву.

20 мая 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении города Ирпеня.

По словам местных жителей, произошло это без обсуждения - мнение общества относительно объединения никто не спросил. Более того, о сессии, на которой это решение голосовали, знали даже не все депутаты.

Так, по словам активистки и депутата Коцюбинского поселкового совета Ирины Федорив, которая долгое время боролась с застройщиками и уничтожением Беличанского леса, она про сессию узнала постфактум.

На следующем заседании на сессию поселкового совета пришли представители территориальной общины, но их не пропускали в зал заседаний. Часть людей, которая все-таки попала на заседание, кричала депутатам, что не хочет присоединяться до Ирпеня.

В мае 2016 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка до Ирпеня без надлежащего проведения общественных обсуждений.