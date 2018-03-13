4 года назад в Донецке состоялся митинг за единство Украины (видео)

В результате столкновений во время акции был убит 22-летний активист Дмитрий Чернявский.

13 марта 2014 года в Донецке состоялся мирный митинг за единство Украины. На его участников напали пророссийские провокаторы. Они забросали толпу петардами, дымовыми шашками, а также избивали людей.

В результате столкновений был убит 22-летний Дмитрий Чернявский. Его считают первой жертвой российской агрессии на Донбассе. Посмертно он получил звание Героя Украины и вошел в список Небесной Сотни.

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Еще по меньшей мере 50 человек получили травмы различной степени тяжести. С тех пор каждый год 13 марта дончане чтят память тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну от российской агрессии.