4 года назад в Донецке состоялся митинг за единство Украины (видео)

11:58, 13 марта 2018
Общество
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В результате столкновений был убит 22-летний Дмитрий Чернявский. Его считают первой жертвой российской агрессии на Донбассе. Посмертно он получил звание Героя Украины и вошел в список Небесной Сотни.

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Еще по меньшей мере 50 человек получили травмы различной степени тяжести. С тех пор каждый год 13 марта дончане чтят память тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну от российской агрессии.

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Теги: #Донецк#митинг#российская агрессия