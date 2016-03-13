Украинцы вышли на Майдан почтить память погибших патриотов Донбасса (фоторепортаж)
17:42, 13 марта 2016Общество
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Участники митинга-реквиема спели гимн, а затем почтили память погибших минутой молчания.
На Майдане провели акцию памяти погибших на Донбассе / Фото УНИАН
В годовщину смерти проукраинского активиста из Донецка Дмитрия Чернявского в Киеве на Майдане почтили память дончан и луганчан, которые отдали жизнь за единую Украину.
На акцию «Во имя памяти погибших, ради защиты живых» собралось около 200 человек, передает корреспондент Громадського.
Участники митинга-реквиема спели гимн, а затем почтили память погибших минутой молчания.
Кроме того, со сцены зачитали имена погибших на Востоке украинских военных с Донбасса.
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