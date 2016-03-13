Украинцы вышли на Майдан почтить память погибших патриотов Донбасса (фоторепортаж)

В годовщину смерти проукраинского активиста из Донецка Дмитрия Чернявского в Киеве на Майдане почтили память дончан и луганчан, которые отдали жизнь за единую Украину.

На акцию «Во имя памяти погибших, ради защиты живых» собралось около 200 человек, передает корреспондент Громадського.

Участники митинга-реквиема спели гимн, а затем почтили память погибших минутой молчания.

Кроме того, со сцены зачитали имена погибших на Востоке украинских военных с Донбасса.