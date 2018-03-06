Загадочная смерть восьми человек в одном доме на Житомирщине: в городе объявлен траур (фото)

Траур в городе объявлено 6 и 7 марта.

В Бердичеве Житомирской области в связи с гибелью восьми человек, вероятно, от отравления угарным газом 6 и 7 марта объявлен траур.

Об этом УНИАН сообщили в Бердичевском городском совете.

Читайте такжеПоявились подробности загадочной смерти пяти человек в одном доме на Днепропетровщине (видео)«6 и 7 марта в Бердичеве объявлен траур в связи с трагической гибелью жителей нашего города. Все общегородские массовые мероприятия отменены. Бердичевский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта в городе Бердичеве Житомирской области в квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир были обнаружены восемь погибших, из них двое детей (2017 и 2014 гг. рождения).

Умерших обнаружила соседка, которая и сообщила в полицию. Причиной гибели людей называют отравление угарным газом, однако окончательно это установят эксперты. Также уже известно, что в доме работало печное отопление, а в квартире была раскаленная плита. Вероятно, именно она и стала источником угарного газа в помещении.

По данному факту открыто и расследуется уголовное производство.