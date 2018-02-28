На этот проект предусмотрено 10 миллионов, будут участвовать и Житомирский областной совет, и органы местного самоуправления.

На Житомирщине в этом году будут освещены не менее 150 километров улиц в населенных пунктах, которые сейчас без освещения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"В 2018 году в области стартует проект – инициатива председателя ОГА Игоря Гундича «Засветим Житомирщину»",- сказано в сообщении.

Именно в рамках этой инициативы планируется установка освещения в ряде населенных пунктов региона.

«Мы зарегистрировали в Государственном фонде регионального развития проект "Засветим Житомирщину". На этот проект предусматриваем 10 млн грн, но он будет общий, где будут участвовать и Житомирский областной совет и органы местного самоуправления. Попробуем привлечь и бизнес, который нам даст в рассрочку фонари, потому что это - самая дорогая составляющая этого проекта. Таким образом мы начнем хороший проект, который даст возможность за 5 лет сделать так, чтобы на территории области не было ни одного неосвітленого села», – уточнил УНИАН Гундич.

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Как сообщал УНИАН, 26 февраля председатель Житомирской облгосадминистрации Гундич отчитался о результатах работы за 2017 год. Эта отчетная пресс-конференция состоялась в Попельнянском районе на новом семенном заводе «Монсанто», что является одним из масштабных инвестиционных проектов Житомирщины.