На Житомирщине в этом году реализуют ряд новых проектов - Гундич

В регионе планируют построить центр реабилитации инвалидов и участников АТО на базе центра вертебрологии и открыть центр медико-санитарной помощи в Бердичеве.

На Житомирщине в этом году реализуют ряд новых проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на отчетной пресс-конференции по результатам работы в 2017 году сообщил в Попельнянском районе председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

По его словам, в 2018 году на Житомирщине кроме продолжения курса на развитие региона, запланировано реализовать ряд новых проектов.Так, Гундич подчеркнул, что, согласно планам, в области первые 10 из 35 амбулаторий будут построены и реконструированы.

Также в регионе планируют построить центр реабилитации инвалидов и участников АТО на базе центра вертебрологии и открыть центр медико-санитарной помощи в Бердичеве. Среди планов и возведение первой очереди реконструкции онкологического диспансера, продолжение строительства хирургического корпуса больницы в городе Новограде-Волынском, а также приобретение ангиографа.

Кроме этого, в сфере энергетики на Житомирщине будут внедрять программу установки лед-освещения в населенных пунктах региона. Среди прочего, на Житомирщине и в дальнейшем будет продолжаться ремонт дорог: так, в частности, более 800 км дорог местного значения планируют отремонтировать.

На брифинге прозвучало, что сейчас Житомирщина занимает 1 место среди областей по охвату территории области объединенными общинами и имеет все шансы первой пройти процесс децентрализации. «46 общин, которые объединились, показывают другим территориям, что такое жить с финансовым ресурсом, который вырос в 7 раз, что такое самостоятельно управлять своими средствами и отстраивать объекты, утеплять школы, ремонтировать дороги, устанавливать освещение», - сказал Гундич.

Прессе напомнили, что в прошлом году в Житомирской области и из средств ГФРР удалось отреставрировать Бердичевский театр, который был там 100 лет назад, реконструировать Олевске гимназию и Емильчинскую общеобразовательную школу №1, утеплить Хорошевскую и Гришковецкую гимназии и установить уличное лед-освещение в Високовской объединенной территориальной общине, а также в населенных пунктах Житомирского и Черняховского районов. Среди прочего, в области было установлено станцию обезжелезивания питьевой воды и водопроводные сети в Краснопольской объединенной территориальной общине, проведена реконструкция амбулатории в Довбыской ОТГ, а также начат ряд проектов, которые будут завершены в этом году.

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Также Гундич сообщил о позитивных сдвигах в экономике: по его данным, инвестиции в Житомирскую область сейчас вкладывает 51 страна мира, а за счет открытия и расширения производства в области в прошлом году создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Кроме этого, руководитель области подчеркнул, что Житомирщина не только открыта для бизнеса, но и прозрачно ведет свою деятельность.«Мы максимально прозрачно ведем деятельность в бюджетных учреждениях и организациях, используя систему ProZorro. Только за прошлый год благодаря электронным закупкам сэкономлено 33,3 млн грн», – добавил Гундич.

Напомним, Житомирщина занимает 1 место в Украине среди областей по охвату территории области объединенными общинами. Они теперь имеют возможность самостоятельно управлять своими средствами и отстраивать объекты, утеплять школы, ремонтировать дороги и устанавливать освещение.

Как сообщал УНИАН, сегодня Гундич отчитался о результатах работы за 2017 год. Эта отчетная пресс-конференция состоялась в Попельнянском районе на новом семенном заводе «Монсанто», что является одним из масштабных инвестиционных проектов Житомирщины.