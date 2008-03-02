Ющенко назвал образец самоотверженного служения Богу и Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал главу Украинской греко-католической церкви, Верховного Архиепископа Киево-Галицкого Любомира ГУЗАРА образцом самоотверженного служения Богу и своей стране.

На этом Президент акцентировал во время торжеств по случаю 75-летнего юбилея Блаженнейшего Л.ГУЗАРА и 50-летия его церковного служения, состоявшихся в воскресенье в Национальной опере, сообщает пресс-служба Главы государства.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что «греко-католическая церковь была преследуемой, однако Вы благородно преодолевали вызовы судьбы и трудности».

Обращаясь к Л.ГУЗАРУ, Президент подчеркнул: «Ваше подвижничество, апостольская ревностность, пасторская мудрость и теплота заслужили глубокий почет не только наших соотечественников, но и всей Христовой церкви». В.ЮЩЕНКО пожелал Л.ГУЗАРУ крепкого здоровья, счастливого долголетия и божьей благодати на многие лета.

Также Президент Украины вручил главе УГКЦ орден князя Ярослава Мудрой III степени за выдающийся личный вклад в духовное возрождение украинского народа, многолетнюю церковную деятельность.