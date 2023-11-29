Гигантская структура имеет высоту 1600 метров и занимает площадь 14 квадратных километров.

Подводная гора, превышающая самое высокое здание в мире, обнаружена учёными в Центральной Америке. Исследователи Института океана Шмидта обнаружили подводную гору при составлении карты морского дна у побережья Гватемалы.

Как пишет Independent, подводные горы обычно образуются из остатков потухших вулканов. Обнаруженная гигантская структура имеет высоту 1600 метров, что вдвое превышает высоту Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот небоскреб в Дубае является самым высоким зданием в мире, его высота составляет 830 метров.

Подводную гору площадью 14 квадратных километров специалисты Океанического института Шмидта обнаружили с помощью многолучевого эхолота на научно-исследовательском судне Falkor (too).

Видео дня

Эта особенность морского дна была обнаружена в 84 морских милях от исключительной экономической зоны Гватемалы во время шестидневного перехода из Пунтаренаса (Коста-Рика) в сторону Восточно-Тихоокеанского поднятия.

В состав экипажа Океанического института Шмидта входил специалист по гидрографии, прошедший обучение в GEBCO, который подтвердил, что подводная гора не включена ни в одну батиметрическую базу данных морского дна.

Это было девятое открытие морского дна с тех пор, как в марте было спущено на воду исследовательское судно Falkor (too). Среди открытий - две дополнительные неизведанные подводные горы в морском заповеднике Галапагосских островов, три новых гидротермальных жерловых поля, новая экосистема под гидротермальными жерлами и два нетронутых холодноводных коралловых рифа.

Подводные горы являются "горячими точками" биоразнообразия, предоставляя поверхность для обитания глубоководных кораллов, губок и множества беспозвоночных.

По данным NOAA Ocean Exploration, недавние спутниковые оценки показывают, что существует более 100 тысяч неисследованных подводных гор высотой более 1000 метров.

Исследователи надеются, что благодаря продолжающимся исследованиям и картированию морских глубин более точные карты с более высоким разрешением будут служить ориентиром для научных исследований и будущих открытий, а также позволят улучшить понимание геологических процессов.

Другие исследования подводного мира Земли

Как сообщал УНИАН, ранее исследователи заявили, что самый высокий водопад на Земле на самом деле находится под водой и имеет высоту 3,5 километра. При этом, самый высокий непрерывный водопад на суше имеет общую высоту лишь 979 метров. Подводный "Водопад Датского пролива" также имеет впечатляющую ширину в 160 километров.

Существовать подводный водопад может из-за разной температуры воды. Поскольку холодная вода плотнее теплой, она опускается вниз, а благодаря особенностям рельефа на морском дне образуется этот феноменальный водопад.

А в темных глубинах восточной части Тихого океана обнаружили гигантское поле с горячими источниками, которое является самым горячим и крупнейшим из обнаруженных в этом регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: