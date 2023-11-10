Эксперты объяснили, как может существовать подводный водопад, иначе говоря, как вода может падать в воду.

Самый высокий водопад на Земле на самом деле находится под водой и имеет высоту 3,5 километра. По сравнению с ним самый высокий непрерывный водопад на суше - Анхель - общей высотой 979 метров выглядит довольно невзрачно.

Самый высокий водопад называется водопадом Датского пролива и находится под Датским проливом между Гренландией и Исландией. Об этом пишет IFLScience. Здесь вода падает из Гренландского моря в море Ирмингера на высоту более 3 километров, что более чем в три раза превышает высоту знаменитого водопада Анхель в Венсуэле.

Водопад также имеет впечатляющую ширину в 160 километров. Каждую секунду он погружает вниз около 5 миллионов кубических метров воды - это почти 2000 Ниагарских водопадов при пиковом потоке.

Водопад, который еще называется "Катарактой Датского пролива", расположен глубоко под поверхностью моря и был обнаружен в 1989 году.

Но как может существовать подводный водопад, иначе говоря, как вода может падать в воду? Как отмечает Национальная океаническая служба США (NOS), все дело в температуре воды. Холодная вода плотнее теплой, поэтому, когда морозная вода Северных морей, текущая на юг, встречается с более мягкой водой моря Ирмингера, она тонет. Более холодная и плотная вода вытесняется под более теплую, спадая по колоссальному провалу на морском дне, и образуя феноменальный водопад.

Однако, глобальное потепление не является союзником подводного водопада. Поскольку изменение климата продолжает нарастать, океаны становятся теплее, увеличивается приток пресной воды, а также уменьшается образование морского льда, и все это приводит к уменьшению объема холодной, плотной воды, стекающей вниз.

"Хорошим примером является каталонское побережье, где уменьшение числа трамонтанских дней (Трамонтана - холодный северный и северо-восточный ветер в Италии, Испании, Франции, Хорватии, - УНИАН) зимой в Лионском заливе и к северу от каталонского побережья вызывает ослабление этого океанографического процесса, который имеет решающее значение в регулировании климата и оказывает большое влияние на глубоководные экосистемы", - говорит профессор Анна Санчес-Видаль, возглавляющая экспедицию по исследованию катаракты Датского пролива.

Глобальное потепление - новости

Как сообщал УНИАН, ученые уверены, что 2023 год может стать самым теплым за последние 125000 лет. Предыдущий рекорд был в 2016 году. Эксперты отмечают, что изменение климата подпитывает разрушительные природные катаклизмы: волны тепла, наводнения и лесные пожары.

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