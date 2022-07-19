Массивное поле горячих источников является самым горячим и крупнейшим из обнаруженных в этом регионе.

В темных глубинах восточной части Тихого океана обнаружили гигантское поле с горячими источниками.

Об этом говорится в сообщении на сайте Лехайского университета.

Массивное поле гидротермальных источников на дне восточной части Тихого океана является самым горячим и крупнейшим из обнаруженных в этом регионе. Оно находится в месте, где ученые не ожидали найти активные жерла, не говоря уже о целой их системе.

Поле было обнаружено группой ученых, использующих автономные подводные аппараты для картографирования морского дна на глубинах, неблагоприятных для людей.

Команда исследователей увидела область огромных шпилей высотой до трех этажей на глубине 2560 метров под поверхностью - в тихих, постоянно темных глубинах.

Первоначально команда думала, что вентиляционные отверстия давно остыли и вымерли, но при ближайшем рассмотрении выяснилось обратное.

"Мы были поражены тем, что это поле не только очень активно, но и больше по площади и имеет более высокую температуру, чем любое другое поле гидротермальных источников, известное в этой части Восточно-Тихоокеанского поднятия, которое изучалось в течение последних 30 лет",- рассказал морской геолог Даниэль Форнари.

Как сообщается, гидротермальные источники являются домом для некоторых из самых удивительных экосистем на Земле. Это отверстия на морском дне, через которые тепло и химические вещества выходят из коры нашей планеты, что обычно связано с вулканической активностью.

Сами вентиляционные шлейфы могут быть обжигающе горячими, более 400 градусов по Цельсию, но в непосредственной близости от них процветает жизнь.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые сообщили об обнаружении радиосигнала из глубокого космоса, бьющегося как сердце.

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