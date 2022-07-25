Гаатемала поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

Гватемала поддерживает создание специального трибунала для наказания России за полномасштабную войну против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Гватемала Алехандро Джамматтеи Файа.

Президент Украины заявил, что президент Гватемалы совершает первый визит из числа лидеров стран Латинской Америки с 24 февраля и за последние 12 лет.

"Чрезвычайно важно, что такой визит происходит именно сейчас, во время жестокой и колонизаторской войны Российской Федерации против нашего народа, против Украины", - отметил Зеленский и добавил, что Украина благодарна Гватемале за поддержку и президенту этой страны за принципиальность.

"Везде в мире сейчас ощущаются серьезные последствия российской агрессии. Это и продовольственный кризис, и ценовая дестабилизация везде, и на энергетических рынках, и чрезвычайные политические вызовы всему международному правопорядку. Для граждан десятков государств и в Латинской Америке также несправедливо растет стоимость жизни лишь потому, что одно государство, одна Российская Федерация, решило сломать существующие политические и экономические отношения в мире", - заявил Зеленский.

"Только вместе мы можем защитить мир, международный правопорядок. Я благодарен Гватемале за четкую последовательную поддержку нашего государства и территориальной целостности, защиты нашего суверенитета, за неизменную позицию по защите человеческих прав и фундаментальное право каждого народа на свою свободу и независимость", - сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что сегодня с гватемальским коллегой было договорено и в дальнейшем объединять совместные усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за войну и дестабилизацию жизни народов.

Также Зеленский поблагодарил Гватемалу за поддержку санкционной политики против России.

"И я рад, что Гватемала готова присоединиться к продвижению инициативы создания специального трибунала для наказания России за преступления агрессии против народа Украины", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, президент Гватемалы заявил, что выражает уважение Вооруженным силам Украины, которые храбро продолжают борьбу. Он сказал, что не может молчать, когда в Украине умирают люди, и подчеркнул, что миру надо больше, чем раньше, бороться за демократию, мир и за дипломатическое решение проблем между странами. По его убеждению, надо объединить усилия, чтобы закончить войну, которую Россия ведет против Украины.

"С каждым днем, когда продолжается этот конфликт, теряются человеческие жизни, и мы должны положить этому конец", - заявил он.

Президент Гватемалы сказал, что его страна не будет пассивно наблюдать за тем, что происходит в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников международной конференции по привлечению России к ответственности, которая проходила в Гааге, создать Специальный трибунал в отношении преступления агрессии против Украины для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности.

45 стран-участников конференции согласовали политическую декларацию о сотрудничестве в расследовании военных преступлений РФ в Украине.

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