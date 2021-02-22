Как сообщается, речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах.

Компания Facebook начала блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса в своей социальной сети. Причиной этому стал запрет на политическую рекламу и связанные с ним алгоритмы.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах.

В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов. В Facebook признали наличие проблемы и заявили, что уже восстановили рекламу вакцинации двух сообществ.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН