Монеты находились в старинном глиняном кувшине.

Археологичи Управления археологии эмирата Шарджа обнаружила клад редких исламских серебряных монет, относящихся к периоду правления династии Аббасидов.

Монеты находились в старинном глиняном кувшине. Эксперты уже идентифицировали найденные монеты. Среди них оказался очень редкий серебряный дирхам Зубейды Умм Аль Вахид (762/765-831 годы н.э.). Это была арабская принцесса из династии Аббасидов, жена одного из самых могущественных халифов Харуна Аль Рашида и царица-мать в период правления сына халифа Мохамеда Аль Амина.

Аббасиды – вторая династия арабских халифов (750-1258 годов н.э.), происходившая от Аббаса ибн Абд Аль Мутталиба. Известно, что в 750 году Аббасиды свергли Омейядов почти на всей территории Арабского халифата.

Относительно клада, то на найденных монетах оказались изображены пять халифов того периода: Абу Джафар Аль Мансур, Мохамед Аль Махди, Харун Аль Рашид, Мохамед Аль Амин и Абу Джафар Абдулла Аль Маамун.

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Как сообщил руководитель раскопок доктор Сабах Абуд Джасим, открытие подтверждает теорию о раннем присутствии династии Аббасидов в данном регионе. Он также отметил, что кувшин, в котором находились монеты, изготовлен в стиле, характерном для эпохи Аббасидов. При этом сосуд датируется IX-X веками.

Также установлено, что монеты чеканились в нескольких географических и административных районах во время позднего периода хиджры (VIII-IX вв. н.э.). Найденные дирхамы чеканились на территории современных ОАЭ, Марокко, Ирана и Армении в городах Аль Аббасия, Кура Аль Махдия, Аль Джибал, Аль Мухаммадия и других.

Доктор Сабах Абуд Джасим также отмечает, что клад, вероятно, был зарыт в тот период в истории ОАЭ, который ученые называют поворотным. Во времена правления династии Аббасидов нынешняя провинция Шарджи играла важную коммерческую роль для всего Персидского залива.

Предполагается, что здесь пересекались несколько популярных торговых маршрутов, а сам регион был важным торговым центром. По мнению экспертов, клад подтверждает данную гипотезу. На это, в частности, указывает наличие в нем монет, отчеканенных в городах, расположенных на большом расстоянии друг от друга. Это означает, что дирхамы на территорию Шарджи могли привезти купцы.

Вероятно, клад был спрятан в трудные времена, ознаменованные смутой и войнами, передают russianemirates.com.

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Автор: Ирина Погорелая