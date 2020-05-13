К утечке данных украинцев могут быть причастны должностные лица МВД – Госбюро расследований

Следователи ГБР расследований и начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины.

К утечке персональных данных граждан Украины могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Следователи ГБР расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины, которая была распространена в одном из анонимных телеграмм каналов.

Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия и несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом, хранящаяся на компьютерах и т.д., что причинило существенный вред, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 УК).

Как сообщал УНИАН, на днях в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В частности, в сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. Позже активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дія».

12 мая Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о «сливе» персональных данных из мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».

«Приложение не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию (мобильное приложение только отображает информацию из реестров). В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 млн из которых отображаются в приложении «Дія», - заявили в министерстве.

Также 12 мая полиция открыла производство по факту утечки персональных данных граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов.