Проверка партнера в приложении будет платной, пишет The Verge.

Пользователи Tinder в США смогут узнать, совершал ли их потенциальный партнёр в прошлом насильственные преступления.

Читайте такжеInstagram запретит взрослым пользователям писать детям в директ, если те на них не подписаныОб этом пишет TJournal.

Компания Match Group, которая владеет Tinder, инвестировала в некоммерческую организацию Garbo, собирающую открытые данные о насильственных преступлениях, арестах, судимостях и судебных запретах.

В ближайшие месяцы компания начнёт внедрять функционал Garbo в Tinder, а потом и в другие сервисы Match Group в США.

Отмечается, что пользователи не смогут узнать об обвинениях в хранении наркотиков: по мнению Garbo, фигурантами таких преступлений непропорционально часто становятся афроамериканцы. По мнению компании, эти правонарушения не позволяют достоверно спрогнозировать «гендерное насилие».

Проверка партнера в приложении будет платной, пишет The Verge.

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Автор: Людмила Жерновская