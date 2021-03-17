Пользователи Tinder в США смогут узнать, совершал ли их потенциальный партнёр в прошлом насильственные преступления.
Читайте такжеInstagram запретит взрослым пользователям писать детям в директ, если те на них не подписаныОб этом пишет TJournal.
Компания Match Group, которая владеет Tinder, инвестировала в некоммерческую организацию Garbo, собирающую открытые данные о насильственных преступлениях, арестах, судимостях и судебных запретах.
В ближайшие месяцы компания начнёт внедрять функционал Garbo в Tinder, а потом и в другие сервисы Match Group в США.
Отмечается, что пользователи не смогут узнать об обвинениях в хранении наркотиков: по мнению Garbo, фигурантами таких преступлений непропорционально часто становятся афроамериканцы. По мнению компании, эти правонарушения не позволяют достоверно спрогнозировать «гендерное насилие».
Проверка партнера в приложении будет платной, пишет The Verge.
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