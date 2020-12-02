Обрушился облучатель антенны, который держался на тросах над зеркалом отражателя телескопа.

В Пуэрто-Рико разрушилась одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий "Аресибо".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный научный фонд США (NSF).

Обрушился облучатель антенны, который держался на тросах над зеркалом отражателя телескопа.

"Инструментальная платформа 305-метрового телескопа в обсерватории "Аресибо" в Пуэрто-Рико упала примерно в 7:55 утра (по местному времени) 1 декабря, что привело к повреждению антенны и окружающих объектов", - говорится в сообщении.

В NSF уточнили, что в результате обрушения никто не пострадал. Сейчас эксперты оценивают ущерб и потенциальную экологическую угрозу из-за обрушения конструкции.

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Разрушение конструкции телескопа началось еще в августе 2020 года. Тогда оборвался один из вспомогательных тросов, который пробил дыру в антенне. Спустя несколько месяцев упал один из главных тросов, на котором держалась платформа. Специалисты обсерватории выяснили, что из-за обрушений конструкция телескопа стала слишком неустойчивой и ремонт представлял угрозу для рабочих. Было принято решение остановить работу обсерватории. Наблюдения за небом прекратились 20 ноября.

16 ноября 1974 года из обсерватории "Аресибо" был отправлен радиосигнал в направлении звездного скопления М13 в созвездии Геркулеса на расстоянии 25 тыс. световых лет от нашей планеты. В нем ученые Фрэнк Дрейк и Карл Саган зашифровали сообщение с данными о ДНК человека, Солнечной системе и основных химических элементах на Земле. Они предположили, что этот сигнал поможет внеземным цивилизациям узнать, что они не одни во Вселенной.

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Автор: УНИАН