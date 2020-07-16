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В Британии рассказали о попытке РФ вмешаться в прошлогодние выборы

16:08, 16 июля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Россия незаконно получила конфиденциальные документы о планируемом соглашении о свободной торговле с США и распространяла их в сети через платформу Reddit.

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«Почти наверняка российские структуры пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через распространение в сети незаконно приобретенных правительственных документов», — сказал министр иностранных дел.

Доминик Рааб подчеркнул, что правительство Британии оставляет за собой право принимать ответные меры в будущем.

Напомним, что 12 декабря 2019 года в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент.

По итогам голосования Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получила большинство в британском парламенте.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Британию из ЕС 31 октября.

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