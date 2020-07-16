В Британии рассказали о попытке РФ вмешаться в прошлогодние выборы

Россия незаконно получила конфиденциальные документы о планируемом соглашении о свободной торговле со США и распространяла их в сети через платформу Reddit.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться во всеобщие выборы 2019 года.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Россия незаконно получила конфиденциальные документы о планируемом соглашении о свободной торговле с США и распространяла их в сети через платформу Reddit.

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«Почти наверняка российские структуры пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через распространение в сети незаконно приобретенных правительственных документов», — сказал министр иностранных дел.

Доминик Рааб подчеркнул, что правительство Британии оставляет за собой право принимать ответные меры в будущем.

Напомним, что 12 декабря 2019 года в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент.

По итогам голосования Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получила большинство в британском парламенте.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Британию из ЕС 31 октября.

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