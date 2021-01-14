Наскальный рисунок свиньи был сделан около 45,5 тысяч лет назад.

На острове Сулавеси в Индонезии ученые обнаружили древнейшее из известных изображений животного.

Об этом сообщает Live Science.

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Ученые установили, что, скорее всего, на наскальном рисунке в одной из пещер изображена бородавчатая свинья. Возраст рисунка оценивается в 45500 лет.

Картина нарисована красной минеральной охрой, на ней в профиль изображено дикий коротконогий зверь с лицевыми бородавками.

Эти свиньи "все еще встречаются там и сегодня, хотя их количество постоянно уменьшается", - говорят ученые.

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Перевод: Екатерина Лиманская