фото AA Oktaviana
На острове Сулавеси в Индонезии ученые обнаружили древнейшее из известных изображений животного.
Об этом сообщает Live Science.
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Ученые установили, что, скорее всего, на наскальном рисунке в одной из пещер изображена бородавчатая свинья. Возраст рисунка оценивается в 45500 лет.
Картина нарисована красной минеральной охрой, на ней в профиль изображено дикий коротконогий зверь с лицевыми бородавками.
Эти свиньи "все еще встречаются там и сегодня, хотя их количество постоянно уменьшается", - говорят ученые.
фото AA Oktaviana
фото AA Oktaviana
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