Трамп объявил, что после восстановления Уильямс и Уилмор посетят Овальный кабинет.

Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор успешно вернулись на Землю после девятимесячной миссии на Международной космической станции. Изначально предполагалось, что эта миссия продлится 8 дней, сообщают NASA и Associated Press.

Отмечается Отмечается, что астронавтов эвакуировали в капсуле космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. NASA подтвердила их прибытие, опубликовав видео космического корабля SpaceX Dragon в воде у побережья.

Астронавты вышли из своей капсулы, помахали камерам и прошли на медицинскую проверку. Вместе с Уилмором и Уильямс на Землю вернулись астронавт Ник Хейг и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов. Последние двое провели в космосе 171 день.

Видео дня

Уилмор и Уильямс должны были провести на орбите 8 дней, но застряли там из-за технических неисправностей корабля Starliner компании Boeing. Отказали пять двигателей во время стыковки с МКС, поэтому астронавты остались на станции гораздо дольше.

В Boeing заявили, что считают корабль достаточно безопасным для возвращения на Землю вместе с обоими астронавтами, но NASA решила не рисковать. Астронавты вернулись через 9 месяцев. Трамп объявил, что после восстановления Уильямс и Уилмор посетят Овальный кабинет.

Астронавты задержались в космосе - что сообщалось

Напомним, американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс оказались "заложниками" МКС из-за технических проблем космического корабля Starliner. Это был его первый пилотируемый полет.

Как сообщал УНИАН вчера, космический корабль Crew Dragon с астронавтами NASA отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.

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