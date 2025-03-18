Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор провели на МКС около девяти месяцев.

Космический корабль Crew Dragon с астронавтами NASA отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Об этом сообщает Axios.

Кроме Суниты Уильямс и Бутча Уилмора на борту корабля находятся астронавт NASA Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов. Предполагается, что весь путь домой займет около 17 часов. Капсула приводнится у побережья Флориды.

Напомним, американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс оказались "заложниками" МКС из-за технических проблем космического корабля Starliner. Это был его первый пилотируемый полет.

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Почти сразу после старта Starliner возникли серьезные проблемы, в частности, с двигателями ориентации корабля. Из-за них Starliner вернулся на Землю без экипажа.

Для спасения астронавтов выбрали другой космический корабль - Crew Dragon от компании SpaceX. Последний много лет осуществляет пилотируемые полеты на МКС и давно доказал свою надежность.

Космическая сфера - главное

Напомним, ранее глава SpaceX Илон Маск призвал как можно скорее уничтожить МКС. Он считает, что Соединенным Штатам лучше сосредоточиться на подготовке к полету на Марс.

В качестве главного инструмента покорения Красной планеты миллиардер рассматривает космический корабль Starship, который сейчас активно проходит испытания.

Недавно руководитель SpaceX пообещал отправить корабль на Марс уже в конце следующего года. Как сообщается, на нем полетит человекоподобный робот Optimus.

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