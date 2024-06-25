Исследователи установили пол женщины-воина, изучив таз и череп - две наиболее распространенные и надежные части тела для установления биологического пола.

При раскопках замка в Испании археологи обнаружили сюрприз: женщину похоронили рядом с более чем 20 средневековыми монахами. Новое исследование предполагает, что, как и мужчины, она, скорее всего, была воином, погибшим в бою.

"Мы должны представить ее как воина примерно сорока лет, ростом чуть меньше пяти футов, ни коренастого, ни стройного, но с умелым владением мечом", - говорит соавтор исследования Карме Риссех, научный сотрудник отдела фундаментальных медицинских наук в Университете. Об этом говорится в сообщении Общественного университета Таррагоны.

Исследователи нашли человеческие останки при раскопках кладбища в укрепленном замке Сорита-де-лос-Канес в Гвадалахаре. Захоронения датируются XII-XV веками, временем сложного религиозного и политического конфликта между христианскими и исламскими группами на Пиренейском полуострове.

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Согласно исследованию, опубликованном в журнале Scientific Reports, на черепе и в области таза многие скелеты имеют сильные, даже смертельные, раны, в том числе "значительное количество проникающих ножевых ранений и травм тупым предметом", на черепе и в области таза.

Судя по анализу останков женщины, выяснилось, что она погибла в бою, как и монахи, поскольку на ее костях вокруг ран нет никаких признаков восстановления. Эти монахи-воины принадлежали к Ордену Калатравы, основанному в Испании в 1158 году. Этому ордену, родственному рыцарям-тамплиерам, было поручено защищать Калатрава-ла-Вьеха, город на спорной границе между христианскими и мусульманскими территориями. В 13 веке местная знать начала снабжать орден деньгами и людьми. Например, многие новобранцы ордена, особенно высокопоставленные рыцари и сержанты, были набраны из низшего дворянства и городского руководства, отмечается в исследовании. И хотя рыцари Ордена Калатравы дали обет бедности, они продолжали пировать как дворяне, подтвердило исследование.

Исследователи установили пол женщины-воина, изучив таз и череп - две наиболее распространенные и надежные части тела для установления биологического пола.

Анализируя различные изотопы или варианты азота в костях Сорита-де-лос-Канес, ученые также определили, что рацион монахов был богат птицей и морской рыбой, которые предпочитались и были доступны иберийской социальной элите.

Обильное употребление рыбы говорит о том, что монахи соблюдали религиозные ограничения на мясо, пишут авторы исследования.

По сравнению с мужчинами, женщина ела гораздо меньше белка, показал изотопный анализ. Это говорит о том, что она, вероятно, принадлежала к более низкому социальному классу, чем монахи.

Одна из гипотез заключается в том, что женщина была служанкой в ​​замке и взяла в руки оружие, чтобы защитить его во время битвы, что в конечном итоге привело к ее смерти. Однако на ее костях нет следов износа, типичного для труда прислуги.

"Я считаю, что эти останки принадлежат женщине-воину, - сказал Риссех, - но необходим дальнейший анализ, чтобы определить, в какой степени эта женщина современница других рыцарей".

Новости археологии

Новое исследование показало, что массовое захоронение содержит останки более 100 человек, которые были принесены в жертву в рамках серии древних ритуалов майя. Необычно то, что все останки принадлежали маленьким мальчикам, и их хоронили в течение 500 лет.

Археологи сделали это открытие после проведения анализа ДНК 64 скелетов, которые были найдены в 1967 году внутри чултуна, или подземной камеры хранения воды, в городе майя Чичен-Ица ​​на полуострове Юкатан в Мексике. Исследователи рассказали о своих выводах в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

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