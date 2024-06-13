Исследователи проанализировали ДНК 64 человек и обнаружили, что все они были мужчинами, включая две пары близнецов.

Новое исследование показало, что массовое захоронение содержит останки более 100 человек, которые были принесены в жертву в рамках серии древних ритуалов майя. Необычно то, что все останки принадлежали маленьким мальчикам, и их хоронили в течение 500 лет.

Археологи сделали это открытие после проведения анализа ДНК 64 скелетов, которые были найдены в 1967 году внутри чултуна, или подземной камеры хранения воды, в городе майя Чичен-Ица ​​на полуострове Юкатан в Мексике. Исследователи рассказали о своих выводах в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Радиоуглеродное датирование показало, что цистерна использовалась в период с начала седьмого века до середины XII века, а генетический анализ показал, что все люди были мальчиками, четверть из которых были близкими родственниками. Исследователи также обнаружили в массовом захоронении две пары близнецов.

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"Большинству из них было от 3 до 6 лет. Поскольку многие люди были в какой-то степени связаны друг с другом, это говорит нам о том, что, вероятно, только определенные семьи имели доступ к этому захоронению и что не каждый мог положить туда своих детей - это была большая честь", - рассказал Live Science ведущий автор Родриго Баркера, постдокторант Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии.

В настоящее время неясно, как умерли похороненные там мальчики.

"Изучая кости, мы не обнаружили никаких признаков травм, поэтому их не бросили в камеру", - сказал Баркера, добавив, что дальнейший анализ может помочь им определить, были ли они отравлены.

Исследователи нашли некоторые характеристики захоронения удивительными, поскольку подобные захоронения майя обычно содержали либо только молодых женщин, либо смесь мужчин и женщин, последнее из которых имело место в известном захоронении под названием Священный сенот, также в Чичен-Ице.

"Традиционно захоронения, связанные с подземной средой, обычно представляют собой подношения плодородия", - сказал Баркера. "Но когда мы обнаружили, что все это захоронение было мужским и что многие из [людей] были родственниками друг другу, повествование изменилось. Теперь нам нужно попытаться разобраться в этом".

Баркера сказал, что мы, возможно, "никогда не узнаем", какова была точная цель захоронения, и что вполне возможно, что жертвоприношения могли быть мольбой к богам об урожае урожая или о дожде. Однако одной из подсказок является наличие двух захоронений-близнецов.

"Мы знаем, что для майя близнецы мужского пола были важны и что существует история о близнецах-героях, которые отправились в подземный мир, чтобы отомстить за своего отца", - сказал Баркера. "Возможно, это памятник героям-близнецам".

Наконец, генетический анализ показал родство между принесенными в жертву мальчиками и современными людьми, живущими в этом регионе Мексики, что указывает на то, что эти люди были выходцами из местных общин. В современной популяции наблюдалась более высокая частота генов, связанных с устойчивостью к Salmonella enterica, чем у принесенных в жертву детей, что подтверждает гипотезу о том, что эпидемии, возникшие в колониальный период, способствовали росту этих генов в популяции, отмечают авторы исследования в статье.

Исследователи планируют провести работу с местными жителями, чтобы получить новое представление об их культуре и наследии.

"Мы можем многому у них научиться", - сказал Баркера.

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Считается, что артефакты были изготовлены во времена государства Канджу, малоизвестного образования, правившего регионом с пятого века до нашей эры до четвёртого века нашей эры.

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