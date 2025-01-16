Астронавты прибыли на МКС в прошлом году в рамках полета, который планировался всего на неделю.

Одна из двух астронавтов NASA, которая застряла на орбите 7 месяцев назад, совершила первый космический выход с момента прибытия на Международную космическую станцию (МКС). Как пишет АР, долгожданное изменение ситуации произошло в четверг, 16 января.

"Суни Уильямс занялась давно назревшими ремонтными работами за пределами станции вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом. Они вышли в открытый космос, когда орбитальная лаборатория была на высоте 420 километров над Туркменистаном", - сказано в публикации.

Во время выполнения задания Уильямс оказалась всего в нескольких метрах от капсулы SpaceX, на которой планирует вернуться на Землю. Несмотря на сложности, она успешно справилась с задачей, не повредив аппарат.

"Уильямс смогла рассмотреть капсулу SpaceX, которая весной должна доставить ее домой. Капсула находилась всего в нескольких футах от станции, пока астронавт выполняла одну из задач. Ей удалось справиться с работой, не повредив транспортное средство", - пишет издание.

На следующей неделе Уильямс планирует еще один выход в открытый космос вместе с астронавтом Бутчем Уилмором. Они оба прибыли на станцию на новой капсуле Starliner компании Boeing в июне прошлого года в рамках тестового полета, который изначально должен был длиться всего неделю.

Однако проблемы с капсулой Starliner затянули их возвращение, и NASA распорядилось вернуть корабль на Землю без экипажа. Позже компанией SpaceX был отложен запуск их сменщиков, что означает - Уильямс и Уилмор вернутся домой только в конце марта или в начале апреля - через 10 месяцев после старта.

В четверг был первый выход в открытый космос астронавтов NASA с предыдущего инцидента - выхода, который был отменен летом 2024 года из-за утечки воды из системы охлаждения скафандра. Затем NASA сообщило, что проблему устранили.

В целом выход в четверг в открытый космос стал восьмым для Уильямс, которая уже ранее жила и работала на МКС.

Астронавты застряли на МКС - что известно

Напомним, астронавты Барри "Бутч" Уилмор и Сунита "Суни" Уильямс отправились на МКС 5 июня 2024 года во время первой миссии корабля Starliner на орбиту с астронавтами. После этого они должны были оставаться на орбите в течение восьми дней. Из-за поломки корабля Boeing Starliner астронавтам пришлось задержаться на МКС. Они впервые пообщались с журналистами после того, как застряли на Международной космической станции только 10 июля.

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