NASA создаст космический радиатор размером с футбольное поле: зачем он нужен

У ученых есть два года на разработку концепции.

Одной из главных целей в исследовании космоса последние несколько лет является отправка людей на Марс. Достижение этой планеты подразумевает большое количество различных инженерных проблем, включая огромное расстояние от Земли в 228 миллионов километров.

Ядерные электродвигатели могли бы ускорить процесс и, возможно, сократить время в пути. Именно поэтому ученые из NASA Langley разработали систему, которая призвана расширить возможности их использования для космических путешествий, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что система MARVL нацелена на разработку модульной системы теплоотвода для ядерной электрической силовой установки. Она будет состоять из небольших компонентов, которые могут быть собраны роботами в космосе, что делает ее более практичной для масштабных космических миссий.

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"Таким образом, мы избавляемся от необходимости встраивать всю систему в один ракетный обтекатель. В свою очередь, это позволяет нам немного ослабить конструкцию и по-настоящему оптимизировать ее", - объяснила инженер по теплообмену в NASA Langley и главный исследователь MARVL Аманда Старк.

В издании подчеркнул, что ядерные электродвигатели используют ядерный реактор для производства электроэнергии. Это электричество затем используется для ионизации и ускорения газов, создавая мощную тягу для движения космического корабля.

Тем не менее ядерный реактор требует выработки огромного количества тепла, необходимого для дальних космических путешествий. Традиционные проекты предусматривали гигантские радиаторы, которые невозможно было бы уместить в оконечности ракеты.

При полном выдвижении массив теплоотводящих радиаторов занимал бы площадь, которая примерно равнялась бы футбольному полю. Поэтому его складывание внутри ракеты было названо серьезной инженерной задачей, добавили в издании.

Именно эту проблему призван решить проект MARVL. Вместо того чтобы запускать всю систему сразу, можно перевозить отдельные компоненты.

Согласно релизу NASA, эти панели будут способствовать движению жидкого металлического теплоносителя, такого как натрий-калиевый сплав, для эффективного отвода тепла.

"Мы собираемся построить этот аппарат в космосе. Как мы это сделаем? И как будет выглядеть автомобиль, если мы это сделаем? Я думаю, это расширит наши представления о ядерных силовых установках", - заявила куратор проекта в Исследовательском управлении NASA Langley Джулия Клайн.

В издании отметили, что проект MARVL уже получил финансирование от Управления космических технологий NASA в рамках инициативы "Ранняя карьера". В команду входят сотрудники компаний Boyd Lancaster, Inc., NASA Glenn и NASA Kennedy, у которых есть два года на разработку концепции. После этого они собираются провести наземную демонстрацию конструкции в малых масштабах.

Другие новости об исследовании космоса

Ранее бывший командир Международной космической станции Крис Хедфилд рассказал, что произойдет с телом астронавта, если он умрет в космосе или на Луне. По его словам, этот процесс не имеет ничего общего с тем, что происходит на Земле.

Кроме того, на спутниковых снимках Марса обнаружили гигантские "фасолины". Ученые объяснили, на что они указывают.

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