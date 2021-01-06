Ученые из Констанцского университета в Германии заявили об открытии нового состояния материи - жидкого стекла.
Об этом сообщает НВ.
Как сообщается, атомы этого вещества демонстрируют странное поведение, которое химики наблюдали впервые.
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Недавно химики из Констанцского университета в Германии подтвердили, что атомы стекла можно заставить двигаться, открыв тем самым новое состояние вещества, которое пока называют «жидкое стекло».
Согласно результатам нового исследования, смеси некоторых твердых частиц в жидкостях могут двигаться, образуя состояние жидкого стекла. Ученые подтвердили, что проанализированные ими частицы вещества при более высоких концентрациях блокируют друг друга от вращения, но все же могут двигаться. Что недопустимо для атомов обычного стекла.
«При определенных плотностях частиц ориентационное движение застыло, в то время как поступательное движение сохранялось, что приводило к образованию стекловидных состояний, в которых частицы сгруппировались в локальные структуры с аналогичной ориентацией», — объяснил ведущий автор исследования Андреас Зумбуш.
Ранее ученые прогнозировали возможность открытия жидкого стекла, и новое исследование немецких химиков подтверждает, что подобные процессы движения атомов могут происходить в стеклообразующих системах.
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