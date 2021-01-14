Мессенджер заблокирует Трампа, когда состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена.

Социальная сеть Snapchat, ранее временно заморозившая аккаунт Дональда Трампа, приняла решение заблокировать учетную запись навсегда.

Читайте такжеFacebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа до конца его президентского срокаМессенджер заблокирует Трампа, когда состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена — 20 января, передает kommersant со ссылкой на портал Axios.

«На прошлой неделе мы объявили о приостановке действия учетной записи Snapchat президента Трампа на неопределенный срок и оценивали, какие долгосрочные действия отвечают интересам нашего сообщества Snapchat… В интересах общественной безопасности и на основании его попыток распространять дезинформацию, разжигание ненависти и подстрекательство к насилию, что является явным нарушением наших правил, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт»,— приводит Axios слова представителя Snapchat.

Блокировка аккаунтов Трампа

9 января Twitter заблокировал личный аккаунт Трампа. Сервис микроблогов утверждал, что последние твиты президента нарушают запрет на одобрение насилия, если их рассматривать в контексте нападения сторонников президента на Капитолий США тремя днями ранее. После этого Трамп заявил, что вел переговоры с другими сайтами, и призвал сторонников ждать анонса.

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Автор: УНИАН