Местные власти сообщают о более 5000 погибших, еще 10000 человек пропали без вести.

Тысячи людей погибли и по меньшей мере 10000 пропали без вести в Ливии в результате наводнения, вызванного сильным средиземноморским штормом.

Как пишет Reuters, стихия разрушила дамбы и здания, а также уничтожила и четверть города Дерн.

По данным старшего медика города, погибло более 2000 человек, в то время как официальные лица восточной Ливии сообщают о более 5000 погибших.

В Дерне, городе с населением около 125000 человек, журналисты Reuters видели разрушенные кварталы, их здания размыты, а перевернутые автомобили покрыты грязью и обломками.

Директор одной из больниц сообщил агентству, что в одном из двух районов города умерло 1700 человек, а в другом - 500 человек.

Журналисты Reuters сообщают также о множестве тел, лежащих на полу в коридорах больницы. Сюда свозят погибших, а выжившие вглядываются в их лица, пытаясь опознать пропавших без вести членов семьи.

"Тела лежат повсюду - в море, в долинах, под зданиями. Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезло. Многие, многие здания рухнули", - сообщил министр гражданской авиации в администрации страны.

Другие восточные города, в том числе второй по величине город Ливии Бенгази, также пострадали от урагана. Глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Тамер Рамадан заявил, что число погибших будет "огромным".

"Из наших независимых источников информации мы можем подтвердить, что число пропавших без вести на данный момент приближается к 10 тысячам", - сообщил он журналистам.

Наводнение в Ливии - что известно

Катастрофа в Ливии произошла в результате мощного урагана "Даниэль". После проливных дождей начались наводнения.

В одном из регионов прорвало дамбу, в результате чего воды хлынула с еще большей силой, затопив жилые дома. В результате катастрофы вода унесла в море целые кварталы с жителями.

Власти Ливии объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины, а также ввели комендантский час.

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