Упавший в Англии метеорит может подтвердить теорию о внеземном происхождении воды

После того, как в феврале прошлого года огромный огненный шар озарил вечернее небо над городком Винчкомб в графстве Глостершир, местные жители стали находить в окрестных полях, у себя в садах и прямо на дороге почерневшие каменные обломки.

В общей сложности было собрано больше полукилограмма таких обломков, которые были переданы ученым, тщательно занесены в каталог Музея естествознания в Лондоне (NHM), после чего разосланы в лаборатории по всему миру для дальнейших исследований, передает Би-би-си.

И вот, по словам ученых, которые только что опубликовали первые результаты подробных анализов этого метеорита, им открылись удивительные подробности. Оказывается, метеорит нес в себе такую же воду, как на Земле. Это подкрепляет теорию о том, что ключевые химические компоненты, которые в результате способствовали возникновению жизни, были принесены на нашу планету из космоса миллиарды лет назад.

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По мнению некоторых ученых, молодая Земля была столь горяча, что должна была бы избавиться от большей части летучих соединений, включая воду.

А если учесть, что около 70% ее поверхности сегодня покрыто океанами, то всю эту воду она должна была получить позже.

Есть предположение, что она подверглась бомбардировке ледяными кометами, но их химический состав весьма далек от сегодняшней земной воды.

Зато такие метеориты, как Винчкомбский (по научному - углистые хондриты), очень даже подходят на эту роль. Как говорят исследователи, вода составляла до 11% веса этого метеорита, и по соотношению различных типов атомов водорода она почти неотличима от земной воды.

К тому же тот факт, что метеорит этот подобрали меньше чем через 12 часов после падения, свидетельствует о том, что он едва ли успел впитать земную воду или иные местные элементы, так что все, что в нем содержится, он принес с собой из космоса.

"Все прочие метеориты так или иначе были контаминированы в земной среде, но Винчкомбский уникален тем, что был очень быстро подобран, - пояснил один из авторов исследования, сотрудник Музея естествознания доктор Эшли Кинг. - Так что если не брать в расчет образцы, добытые прямо на астероидах космическими зондами, у нас оказался прямо-таки идеальный образец".

Специалисты, изучавшие углерод- и азотсодержащие органические компоненты метеорита, включая аминокислоты, пришли к тому же выводу: именно такой химический состав нужен был бы для создания на Земле первых кирпичиков жизни.

Но откуда же прилетел к нам этот уникальный метеорит? Авторы исследования вычислили и это. Снимки огненного хвоста, сделанные камерами наружного наблюдения в Винчкомбе, позволили просчитать траекторию метеорита, и она вывела на внешний пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Дальнейшие расчеты показали, что метеорит скорее всего образовался из поверхностного грунта, выбитого ударом какого-то космического тела из материнского астероида. Рожденный в результате такого потрясения космический объект отправился в сторону Земли, куда добирался 200-300 тыс. лет.

"200-300 тысяч лет звучит как очень долгий срок, но с точки зрения геологии это лишь мгновение, сказала сотрудница NHM доктор Хелена Бейтс. - Углистым хондритам нужно добираться очень быстро, иначе они просто не сохранятся, потому что они очень хрупкие и крошатся на части".

К счастью для ученых, Винчкомбский метеорит смог вовремя добраться до нас и обещает порадовать новыми открытиями.

"Можно гарантировать, что исследования этого объекта будут продолжаться годами, открывая все новые тайны зарождения нашей Солнечной системы", - уверил один из авторов исследования, доктор Люк Дэйли из университета Глазго.