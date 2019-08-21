Найдены останки самого древнего динозавра

Останкам найденного стегозавра 168 миллионов лет.

Ученые обнаружили на горном хребте Средний Атлас в Марокко останки самого древнего динозавра. По данным палеонтологов, стегозавр, которому принадлежат эти останки, жил на Земле 168 миллионов лет назад.

Об этом сообщает русская служба BBC.

Отмечается, что это первый стегозавр, останки которого были найдены в Северной Африке. Стегозавры были широко распространены в Северной Америке, Азии и Европе.

Читайте такжеВ Новой Зеландии нашли останки древнего пингвина размером с человека

Группа ученых под руководством палеонтолога Сюзанны Майдмент назвала новый вид стегозавра Adratiklit boulahfa, что в переводе с берберского языка означает "горная ящерица".

"Открытие Adratiklit boulahfa особенно удивительно, поскольку найденные останки относятся ко второй эпохе юрского периода - Средней юре. Большинство найденных останков стегозавров относятся к значительно более поздним эпохам. Поэтому этот древнейший из известных представителей стегозавров поможет нам лучше понять эволюцию этой группы динозавров", - говорит Майдмент.

Динозавр, останки которого были найдены в Марокко, предположительно относился к роду Dacentrurus - крупных птицетазовых динозавров из семейства Stegosauridae

"Это однако не обязательно говорит о том, что стегозавры не были распространены на территории Гондваны. Это может означать, что на территории древней Гондваны просто меньше проводилось раскопок", - поясняет палеонтолог.

Стегозавры относятся к подотряду тиреофор. Как считается, они жили с начала нижнеюрской эпохи по конец мелового периода (182,7 - 66 миллионов лет назад).

Как сообщал УНИАН, во время раскопок во Франции ученые нашли бедренную кость чрезвычайно огромного динозавра. Она размером с человека и весит около 508 килограммов. Вполне вероятно, что при жизни существо было более 30 метров высотой.