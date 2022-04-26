Одной из самых интригующих особенностей Марса является наличие землетрясений, мало чем отличающихся от тех, что происходят на Земле.

На Марсе зафиксировали два самых мощных землетрясения за все время исследований.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Как сообщается, с начала 2019 года планетологи регистрируют "марсотрясения" с помощью сейсмометра, встроенного в посадочный модуль InSight. Теперь они обнаружили активность, которая указывает на два крупнейших "марсотрясения", когда-либо зарегистрированных.

Это землетрясения с магнитудой 4,2, зарегистрированные 25 августа 2021 года, с магнитудой 4,1, произошедшие 24 дня спустя. С точки зрения воздействия, они оба в пять раз сильнее, чем любые ранее зарегистрированные "марсотрясения".

Как сообщается, интересно и местонахождение этих землетрясений: они возникли в так называемой теневой зоне, противоположной стороне планеты от места базирования InSight. Это первый раз, когда посадочный модуль и его датчики зафиксировали "марсотрясение" на таком огромном расстоянии.

Кроме этого, зарегистрированное землетрясение - самое продолжительное сейсмическое событие, которое InSight отслеживал на сегодняшний день. Его продолжительность составила 94 минуты.

Как сообщал УНИАН, ученые придумали лазерную "катапульту" для полетов на Марс. Канадские ученые считают, что с помощью революционной идеи смогут сократить время в пути до 45 дней.

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