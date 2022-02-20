Сейчас она занимает около семи месяцев.

В Канаде предложили отправлять астронавтов на Марс лазерной "катапультой". Местные ученые считают, что с помощью революционной идеи смогут сократить время в пути до 45 дней.

Это в разы превосходит показатели, на которые способны существующие технологии – ровер NASA Perseverance добирался до Красной планеты чуть больше 7-ми месяцев.

Как сообщает ScenceAlert, идея заключается в том, чтобы соорудить на Земле лазерно-тепловую двигательную установку из группы инфракрасных лазеров диаметром десять метров и мощностью в 100 мегаватт. Столько потребляют приблизительно 80 тыс. американских домохозяйств.

У вертящегося на орбите корабля будет отражатель, который нацелит лучи с поверхности планеты в нагревательную камеру с водородной плазмой. При увеличении температуры она будет выбрасываться через сопло, таким образом создав мощную тягу. По задумке, когда излучение утихнет, корабль разгонится до 17 км/с.

Однако в этом кроется и главная загвоздка – исследователи пока слабо представляют, как тормозить в пункте назначения. Возможно, для этого потребуется аналогичная лазерная установка на Красной планете, чтобы создавать обратную тягу. Однако в таком случае нужно дождаться, пока люди освоят Марс.

Полеты с помощью лазерной катапульты могут стартовать не раньше 2040 года, а пока первым колонистам придется добираться до Марса на обычных ракетах. SpaceX Маска подсчитала, что на традиционном топливе полет у них займет около полугода.

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