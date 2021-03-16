К защите несовершеннолетних в соцсети привлекут ИИ-технологии.

Соцсеть Instagram вводит ряд новых мер по защите детей и подростков. Так, в скором времени совершеннолетние не смогут отправлять личные сообщения несовершеннолетним пользователям, если последние на них не подписаны.

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Об этом сообщается в блоге Instagram. Частичная блокировка директа описывается так: если взрослый пытается написать несовершеннолетнему, который на него не подписан, то получает уведомление о невозможности отправить сообщение «в личку». При этом получатель сообщения получит уведомление системы безопасности, и сможет отреагировать.

Отмечается, что эта особенность будет базироваться на технологии машинного обучения, которая призвана предсказывать возраст пользователей.

Сейчас для регистрации в Instagram требуется указать возраст минимум в 13 лет, однако многие дают о своем возрасте неправдивые данные. Проверить реальный возраст пользователя онлайн очень сложно. Соцсеть хочет решить эту проблему с помощью ИИ-технологий.

Кроме того, в ближайшее время компания будет работать над тем, чтобы взрослым, уличенным в подозрительном поведении, было сложнее взаимодействовать с несовершеннолетними. К примеру, подозрительным лицам могут запретить просматривать аккаунты подростков в «предлагаемых пользователях».

Cоцсеть Instagram принадлежит компании Facebook. Ее используют более миллиарда человек по всему миру.

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Автор: Дмитрий Захаров