В Британии запустили калькулятор, который показывает шансы умереть от COVID-19

На основе данных о возрасте, поле и хронических болезнях программа способна показать, какие у пользователя шансы умереть в течение года.

Ученые в Великобритании создали онлайн-калькулятор, который предусматривает риски пользователей умереть во время пандемии COVID-19.

Калькулятор называется OurRisk.CoV. Он демонстрирует, как возраст, пол и другие проблемы со здоровьем, такие как диабет, ожирение, а также хронические заболевания сердца, почек и легких, могут повлиять на шансы погибнуть после заражения коронавирусом. Как пишет Newsweek, калькулятор показывает различные сценарии для потенциального больного.

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OurRisk.CoV - часть широкого исследования, цель которого оценить избыточную смертность, связанную с пандемией COVID-19. Исследователи прогнозируют, что в первый год пандемии в Великобритании может умереть на 37-73 тысячи больше людей, чем обычно. Все зависит от того, как введенный карантин будет ослабевать. И как на это отреагирует болезнь.

Авторами калькулятора выступили ученые Университетского колледжа Лондона, Кембриджского университета и института Health Data Research U. K. Они использовали электронные данные о 3,8 миллионах жителей Англии. Ученые заметили, что достаточно большое количество людей старше 30 лет, которые обращались к врачам в период с 1997 до 2017 года, имели хронические проблемы со здоровьем. Оказалось, что 20% жителей Англии с такими осложнениями можно занести в группу риска в разгар пандемии COVID-19.

"Наш калькулятор показывает риск умереть в течение года от распространенных болезней согласно возраста и пола", - сказала доктор Амитава Банерджи из UCL Institute of Health Informatics.

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"Например, мы показываем, что 66-летний мужчина с хроническим обструктивным заболеванием легких имеет 6%-й риск умереть в течение следующего года. И таких пациентов, как он - 25 тысяч в Англии. То есть речь идет о мужчинах с такими же проблемами. Калькулятор показывает избыточные 164 смерти от COVID-19 в дополнение к ожидаемым 1639 потерям за год среди пациентов в подобном состоянии", - пояснила она.

По словам доктора Банерджи, до пандемии ни врачи, ни пациенты не могли увидеть такую информацию. Но в нынешних чрезвычайных условиях существует острая необходимость развить лучшее понимание того, кто больше рискует жизнью в соответствии с надежных данных о здоровье.