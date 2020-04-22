IT-специалисты в День Земли рассказали, как безопасно утилизировать компьютер

Сегодня, 22 апреля, во всем мире отмечается День Земли, призванный обратить внимание людей на важность бережного отношения к окружающей среде.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET в День Земли рассказали, как сделать утилизацию компьютера более безопасной для окружающей среды, поскольку в современном мире электронные отходы причиняют значительный вред экологии.

«Ежегодно во всем мире утилизируется 40 миллионов тонн электронных отходов, а фактически каждую секунду выбрасывается около 800 ноутбуков. Только 12,5% из этих отходов перерабатывают, остальные отправляют на свалки или сжигают. При этом, токсичные вещества, которые содержатся в компьютерных компонентах, загрязняют нашу землю, воздух и воду», - сообщила пресс-служба ESET.

Кроме того, согласно сообщению, опасность заключается не только в загрязнении окружающей среды, но и в создании проблем кибербезопасности из-за неправильной очистки памяти устройств.

«Компьютеры хранят много персональных данных — от конфиденциальных документов до финансовой информации. В случае несоблюдения правил полного удаления данных с ПК информация может быть восстановлена и использована в злонамеренных целях», - пояснили эксперты по кибербезопасности.

Так, по данным IT-специалистов, прежде всего, необходимо создать резервную копию всех данных, выйти из всех учетных записей и выполнить сброс к заводским настройкам компьютера, чтобы полностью очистить жесткий диск. После чего можно рассмотреть несколько вариантов утилизации девайса.

Так, согласно сообщению, самым простым вариантом является обмен старого устройства на новое со скидкой в определенных розничных сетях. Кроме того, в некоторых странах компании по продаже девайсов юридически обязаны помочь пользователям безопасно утилизировать компьютер, потому следующий вариант - обратиться в компанию, в которой было приобретено устройство, чтобы узнать о наличии такой возможности. Также существует много благотворительных организаций, которые принимают электронные устройства как пожертвования, что сокращает риск их попадания на свалку. А если ни один из вариантов выше не подходит, можно отнести компьютер в компанию, которая занимается переработкой различных девайсов.

«Любой из этих способов поможет правильно утилизировать компьютер, что в свою очередь уменьшит количество электронных отходов во всем мире», - подытожили в компании ESET.

Как сообщал УНИАН, ранее специалисты ESET рассказали, как сохранить свои данные в случае потери или кражи мобильного телефона.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.