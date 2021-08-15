Специалисты не смогли оперативно решить проблемы с клапанами в топливной системе корабля.

Компания Boeing и NASA решили на неопределенный срок отложить второй беспилотный испытательный полет к МКС нового космического корабля Starliner.

Как сообщили в Boeing, специалисты не смогли оперативно решить проблемы с клапанами в топливной системе корабля, пишет N+1.

Работу над пилотируемым космическим кораблем CST-100 Starliner компания начала в 2010 году при финансовой поддержке программы NASA Commercial Crew Program.

В 2019-м корабль впервые запустили без экипажа в рамках испытательного полета, однако в системе отсчета времени произошла ошибка, и в результате перерасхода топлива ему не удалось долететь к МКС.

Читайте такжеКорабль Crew Dragon после двух месяцев в космосе вернулся на Землю (видео, фото)Второй беспилотный полет Boeing назначила на 30 июля 2021 года. Однако старт перенесли из-за проблем с модулем "Наука" на МКС, а затем откладывали еще несколько раз из-за неполадок с клапанами в топливной системе самого Starliner: часть клапанов в сервисном модуле не открывалась.

Все 13 неисправных клапанов установлены на двигателях и необходимы для выхода корабля на орбиту с дальнейшим маневрированием. С 9 из 13 в итоге удалось разобраться, однако 13 августа компания все же решила отложить запуск на неопределенное время.

Starliner снимут с ракеты-носителя Atlas V и перевезут в цеха во Флориде. Там специалисты продолжат решать вопрос клапанов и в целом собираются проверить корабль. По предварительной версии, проблема клапанов возникает из-за повреждения тефлоновых уплотнений.

Что такое Starliner

Boeing CST-100 Starliner - это американский частично многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый компанией Boeing в рамках "Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей" - многоэтапной программы NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Первый - частично успешный - запуск Starliner состоялся в декабре 2019 года. После повторного тестового полета запланирована миссия с экипажем.

На сегодняшний день людей на МКС доставляет корабль Crew Dragon компании SpaceX и российские "Союзы". Вскоре ожидается очередной полет Crew Dragon, где все члены экипажа будут гражданскими людьми, никогда не проходившими подготовку в NASA.

Автор: Катерина Комолова