Снимок сделан при помощи крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа Green Bank.

Обсерватория Green Bank (GBO) и Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) опубликовали новое изображение Луны с высоким разрешением - крупнейшим в истории, полученным с Земли при помощи нового радара.

Об этом сообщается на сайте NRAO.

На фото - кратер Тихо (Tycho), расположенный в южной части видимой стороны Луны. Оно имеет разрешение приблизительно пять на пять метров и содержит примерно 1,4 миллиарда пикселей. Снимок охватывает площадь 200 км на 175 км, что позволило охватить весь кратер диаметром 86 км

"Это самое большое радиолокационное изображение с синтезированной апертурой, которое мы создали при помощи наших партнеров в Raytheon Intelligence & Space (RI&S). Хотя впереди еще много работы по улучшению этих снимков, мы рады поделиться этим невероятным фото с общественностью и надеемся в ближайшее время поделиться еще несколькими изображениями этого проекта", - сказал директор NRAO, доктор Тони Бизли.

Телескоп Green Bank (GBT) - крупнейший в мире полностью управляемый радиотелескоп. В конце 2020 года его оснастили новой технологией, разработанной RI&S и GBO, что позволяет передавать радиолокационный сигнал в космос, который сканирует поверхность объектов вроде Луны. После запуска технологии ученые провели испытания, сосредоточенные на поверхности Луны, включая кратер Tycho и места посадки миссий Apollo.

По словам инженера GBO Галена Уоттса, маломощный радиолокационный сигнал превращается в изображение при помощи процесса, который называется радаром с синтезированной апертурой (SAR).

"Поскольку каждый импульс передается GBT, он отражается от цели, в этом случае от поверхности Луны, принимается и сохраняется. Сохраненные импульсы сравнивают между собой и анализируют для получения изображения. Передатчик, цель и приемники постоянно двигаются, когда мы движемся в космосе. Вы можете подумать, что это может затруднить создание изображения, но на самом деле дает более важные данные", - сказал Уоттс.

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По его словам, еще 10 лет назад для получения одного из изображений с одного приемника ушли бы месяцы вычислений.

"Такая новая система откроет окно во Вселенную, позволив нам по-новому увидеть соседние планеты и небесные объекты", - сказал Тони Бизли.

Мощная радиолокационная система, которую ученые хотят создать в будущем, в сочетании с покрытием неба телескопом Green Bank позволит показывать объекты в Солнечной системе с беспрецедентными деталями и чувствительностью.

Радиотелескоп Грин-Бэнк и кратер Тихо: что известно

GBT - параболический радиотелескоп Национальной радиоастрономической обсерватории. Он расположен в Грин-Бенке, Западная Вирджиния, США. Его зеркало имеет размеры по осям 100 на 110 метров. Этот радиотелескоп может быть направлен в любую точку неба с точностью, превышающей одну тысячную градуса.

Кратер Тихо - импактный кратер диаметром 85 км на видимой стороне Луны. Это молодой, хорошо сохранившийся и один из самых зрелищных лунных кратеров. Назван в честь датского астронома Тихо Браге.

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Автор: Александр Топчий