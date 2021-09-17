Флаг будет напечатан на 3D-принтере из украинского титана.

Украинский флаг собираются доставить на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit.

Об этом сообщает "Укроборонпром".

Сам полет запланирован на весну 2022 года, а флаг распечатают на 3D-принтере из украинского титана.

Также сообщается, что этот полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины.

Основатель и исполнительный директор компании Spacebit Павел Танасюк рассказал, что символичной станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология "зеленого", или безотходного, производства.

"Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли", – добавил он.

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В "Укроборонпроме" рассказали, что на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное. Сначала груз попадет в большой кратер Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а после – в интересующее ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела.

Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.

Как сообщал УНИАН, украинско-британская компания Spacebit планирует в 2022 году осуществить свою первую миссию на Луну, во время которой на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для проведения научных исследований.

Автор: Олег Давыгора