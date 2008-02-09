7 принципов нанотехнологий

Еврокомиссия предлагает странам - членам Европейского Союза одобрить Кодекс поведения в исследованиях в сфере нанотехнологий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Кодекс поведения был утвержден Еврокомиссией.

“Нанотехнологии могут стать новой революцией в развитии технологий, и Европа осуществляет хороший путь в их развитии. Наша сила заключается, в частности и в том, что мы уделяем внимание их ответственному развитию и использованию”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам науки и исследований Янеш ПОТОЧНИК.

Кодекс поведения базируется на 7 основных принципах:

содержательность (нанотехнологии должны быть понятными для общества и уважать фундаментальные права),

устойчивое развитие (нанотехнологии должны быть безопасными, эффективными и содействовать стабильному развитию),

осторожность (нанотехнологии должны развиваться таким образом, чтобы не навредить окружающей среде, здоровью и безопасности),

открытость (нанотехнологии должны быть открытыми для всех заинтересованных сторон и прозрачными),

соответствие лучшим стандартам (нанотехнологии должны отвечать лучшим научным стандартам),

инновационность (нанотехнологии должны содействовать развитию творчества и гибкости для инноваций и роста)

ответственность (нанотехнологии должны быть ответственными за социальные последствия и последствия для окружающей природной среды и здоровья человека).