Госдума РФ приняла закон, по которому можно запретить почти все в интернете

Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами документа выступили первый замглавы информационного комитета ГД Вадим Деньгин (ЛДПР), член комитета Александр Ющенко (КПРФ) и замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР).

Согласно принятому закону, оператор при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, обязан хранить их в базах информации, расположенных в России.

Таким образом, иностранные компании, такие как Twitter, Facebook и Booking.com, должны открыть свои представительства в России для хранения персональных данных россиян, пояснил Ющенко.

Читайте такжеВ России ретвит планируют приравнять к плагиатуВ свою очередь, Деньгин объяснил, что на данный момент под действие закона попадут все пользователи сети, которые совершили некую транзакцию, например, покупку в интернете или оставили комментарий в соцсети. В этом случае ресурс должен оставить данные об этой транзакции на серверах, находящихся в пределах РФ.

В то же время, председатель коллегии адвокатов Москвы «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе заявил Ленте.ру, что единственным способом добиться выполнения этого закона в отношении иностранных интернет-компаний, как Google или Facebook, является блокирование доступа к их сервисам на территории России. Другого способа заставить их выполнить закон просто нет, так как эти компании находятся вне российской юрисдикции.

Новый закон вызвал возмущение у пользователей интернета, поскольку его легко использовать избирательно, закрывая неугодные сайты или же под его действие может попасть большая часть глобальной сети и россияне останутся без соцсетей, зарубежных онлайн-магазинов и электронных платежных систем.

Закон вступит в силу через два года - 1 сентября 2016 года.