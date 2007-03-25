Франция рассекретила данные об НЛО

Франция стала первой страной в мире, которая поместила в интернете архивную информацию о неопознанных летающих объектах.

Среди опубликованных материалов - полицейские рапорты, фотографии, свидетельства очевидцев и карты, при помощи которых ученые пытаются логически объяснить возникновение загадочных объектов в небе. Всего около 10 тысяч документов.

Информация вызвала столь живой интерес со стороны пользователей, что на сайте возникли проблемы с доступом.

Специалисты Национального космического агентства говорят, что дали полное объяснение лишь 9% зарегистрированных случаев наблюдения НЛО, о которых было сообщено за последние полвека.

Почти четверть таких случаев объяснению не поддаются, несмотря на изрядный объем данных и надежность свидетелей.

В Национальном космическом агентстве говорят, что решились на публикацию материалов об НЛО по нескольким причинам. Во-первых, чтобы привлечь внимание научного сообщества к неразгаданным загадкам, а во-вторых, чтобы развеять ореол секретности, заставляющий многих людей думать, что от них что-то скрывают.

По словам главы специализирующегося на НЛО подразделения агентства Жака Патене, публикации подлежит вся информация, кроме имен очевидцев, наблюдавших НЛО, и данных об их психическом здоровье.

НЛО всегда вызывали живой интерес и нередко становились поводом для возникновения теорий заговора.

Впрочем, Жак Патене говорит, что такие сообщения следует дифференцировать. "Очевидно, что истории, вроде рассказанной дамой, якобы видевшей НЛО в виде летающего рулона туалетной бумаги, не заслуживают расследования", - говорит он.

При этом Патене уверен, что ко многим другим случаям, когда НЛО наблюдали тысячи человек по всей Франции или когда их засекали радары, нужно отнестись весьма серьезно.

В Национальное космическое агентство ежегодно поступает от 50 до 100 сообщений об НЛО, как правило предварительно зарегистрированных полицией. В 10% случаев на место происшествия выезжают эксперты.

Би-би-си